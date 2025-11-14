全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数が1医療機関あたり「21.82人」だったと厚生労働省が発表しました。5つの県で「警報レベル」の基準を超えています。厚労省によりますと、今月9日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「21.82人」でした。前の週のおよそ1.5倍となり、12週連続で増加しています。「警報レベル」の基準である30人を超えているのは、岩手