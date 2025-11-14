皇居や御所を守る皇宮警察の消火活動の競技会が10年ぶりに行われました。きょう（14日）午前10時ごろ、皇居・東御苑で行われたのは皇宮警察の消火活動の競技会です。皇居などを管轄する皇宮警察は管内に歴史的に重要な建物が多くあり、火災予防に重点を置きつつ火災が起こった際、初期消火を務める「警防係」が設置されています。競技会では4つの護衛署からそれぞれ4人が1チームとなって、装備の装着や消火活動の正確さや速さが競