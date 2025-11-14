今年大晦日の第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の出場歌手が１４日、東京・渋谷の同局で発表された。【紅組】アイナ・ジ・エンド（初）あいみょん（７）ＩＬＬＩＴ（２）幾田りら（初）石川さゆり（４８）岩崎宏美（１５）ａｅｓｐａ（初）ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ（初）坂本冬美（３７）高橋真梨子（７）ちゃんみな（初）天童よしみ（３０）乃木坂４６（１１）ＨＡＮＡ（初）Ｐｅｒｆｕｍｅ（１７）ハンバー