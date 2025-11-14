「その汚い首を一瞬の躊躇もなく切り落とす」。中国の大阪総領事・薛剣氏の投稿が波紋を呼んでいる。ICU教授のスティーブン・ナギさんは「中国の戦狼外交には日本だけではなく、カナダやオーストラリアなど世界各国が頻繁に直面している。日本はこの非礼な外交にとるべき4つの対策がある」という――。写真提供＝共同通信社会談する高市首相（左）と中国の習近平国家主席＝2025年10月31日、韓国・慶州（代表撮影・共同） - 写真提