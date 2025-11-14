タレントの森脇亜紗紀(33)が14日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児出産を報告した。夫はレーシングドライバーの山内英輝(37)。森脇は「先日、無事に第二子を出産しました。母子共に健康です」と報告。「奇跡的に、夫がお休みを取ってくれていた日に産まれてきてくれた次女家族みんなで立ち会ってくれたので、私自身も凄く幸せなお産を経験できました」と明かした。「妊娠中のサポートだけでなく、里帰り中も、長女