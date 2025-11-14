オリックスは14日、宮崎市清武総合運動公園（SOKKENスタジアム、清武第2野球場）で行う来春キャンプの日程を発表した。期間は2月1日（日）から27日（金）で、休日は4日（水）、9日（月）、13日（金）、16日（月）、20日（金）、24日（火）。25日（水）、26日（木）、27日（金）はSOKKENスタジアムで球春みやざきベースボールゲームズの開催を予定している。