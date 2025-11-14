自民党外交部会と外交調査会は１４日、合同会議を開き、中国の駐大阪総領事館が２１日に広島県内で開く日中友好関連行事に自民関係者が出席しないよう求める意見を取りまとめた。高市首相の台湾有事に関する答弁を巡る駐大阪総領事のＸ（旧ツイッター）への投稿を受けたもの。高木啓外交部会長は会議後、「私たちは毅然とした対応を取る」と記者団に語った。