出棺のため関係者に運ばれる仲代達矢さんのひつぎ。参列する役所広司さん（左奥）の姿もあった＝14日午後、東京都世田谷区8日に死去した俳優仲代達矢さんの葬儀が14日、仲代さんが主宰した東京都世田谷区の「無名塾」で営まれた。無名塾出身の役所広司さんや若村麻由美さんらが参列し、日本を代表する名優との最後の別れを惜しんだ。関係者によると、遺影はドン・キホーテ役のメークをしている途中に撮影されたもので、本人が