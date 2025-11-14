【モデルプレス＝2025/11/14】ロックバンド・サカナクションが、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが14日に発表された。2013年の初出場以来、12年ぶり2回目の出場となる。ボーカルの山口一郎が同日にXを更新し、出場への思いをつづった。【写真】サカナクション山口一郎、うつ病から再起に向けて 復活舞台裏に密着◆サカナクション、12年ぶり紅白出場山口は、2022年7月よ