お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうさん（50）が14日、自身のSNSを更新し、妻でタレントの松嶋初音さん（38）が妊娠したことを発表しました。やついさんは、自身の公式Xに松嶋さんとの2ショット写真を掲載し、「突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました。年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます」としたうえで、「とにかく今は元気な子