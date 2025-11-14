◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部１回戦山梨学院６―３帝京（１４日・神宮）１回戦が行われ、３年ぶり２度目出場の山梨学院（関東地区）は帝京（東京地区）を６―３で破り、大会初勝利を挙げた。先発の左腕・木田倫太朗（２年）が２回に左越えソロを打たれて先制されたが、４回に追いついた。その裏から左腕・檜垣瑠輝斗（２年）が登板したが、２失点で再びリードを許した。プロ注目の二刀流・菰田陽生主将（２年