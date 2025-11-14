お笑いコンビ「エレキコミック」の、やついいちろう（５０）が１４日、妻のタレント・松嶋初音（３８）の第１子妊娠を発表した。インスタグラムで「いつも応援して下さる皆様へ突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました」と報告。「年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます。とにかく今は元気な子が産まれて来ますようにと祈る日々です」（原