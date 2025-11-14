今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０９年のクィーンスプマンテ（父ジャングルポケット）勝利を振り返る。大逃げを打った１１番人気の伏兵、田中博（当時は騎手、現在は調教師）騎乗のクィーンスプマンテが前半のリードを最後まで保って優勝。人馬ともＧ１初制覇を飾った。２着も２番手を進んだ１２番人気のテイエムプリキュアが入