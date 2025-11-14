◆第７８回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦▽女子準決勝札幌大谷２―０旭川志峯（１４日・北ガスアリーナ４６）女子の札幌大谷が、４年ぶり１７度目の春高バレー出場を決めた。昨年の道予選を制した旭川志峯を準決勝で２―０と破り、全国切符を獲得。エースの竹原優里奈主将（３年）は「あまり実感が湧かなくて」ととまどいながらも、目標達成に「初めて行けるので。うれしいです」と表情を緩めた。今