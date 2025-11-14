２連勝中のアンドゥーリル（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）はホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）を目標にすることが１１月１４日、分かった。社台サラブレッドクラブが発表した。現在は放牧に出されている。昨年、アイビーＳを勝った同馬主のマスカレードボールと同じローテーションとなる。