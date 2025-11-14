株式会社ポケモンは14日、ポケモンの新作ボードゲーム『ポケモンごいた』を、2025年12月18日に発売することを発表した。【画像】絵柄が可愛い！ポケモン新作ボードゲーム『ポケモンごいた』内容『ポケモンごいた』は、誰がいちばん早く8枚のコマを出すことができるかを競うゲーム。シンプルなルールだが、運と読み合いが絶妙に絡み合う奥深さが特長のゲームとなっている。2人対2人の協力バトルでありながら、チーム同士でコ