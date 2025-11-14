NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を担当するハンバート ハンバートが初出場することが発表された。【会見カット】素敵…！夫婦仲よく会見に登場したハンバート ハンバートハンバート ハンバートは、1998年結成、佐野遊穂と佐藤良成による夫婦デュオ。2人ともがメインボーカルを担当し、フォーク