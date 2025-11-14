厚生労働省によりますと、今月3日から9日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり、21.82人となりました。前の週のおよそ1.46倍で12週連続の増加となり、大きな流行が発生する可能性を示す「注意報」レベルの10人を超えています。都道府県別でみると、岩手県・宮城県・福島県・埼玉県・神奈川県では、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準30人を上回りました。今年は去