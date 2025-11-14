プロ野球・日本ハムと阪神は14日、選手の交換トレードを発表しました。日本ハムから阪神への移籍となったのは、伏見寅威選手。2012年ドラフト3位でオリックスに入団すると、2022年オフにはFA権を行使して日本ハムでプレー。13年目を迎えていた35歳のキャッチャーです。今季は64試合に出場し2本塁打を含む打率.241をマーク。2位でシーズンを終えたチームを支えました。伏見選手はトレード移籍について「FAで入団してからの3年間、気