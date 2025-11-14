ボクシングで世界的に最も権威のある米老舗専門誌「ザ・リング」は日本時間１４日、最新号の情報を公開した。現地時間１２月３日に米国、カナダ、英国の書店へ並ぶ同誌１２月号は異例の日本特集号となり、来年５月に対戦が計画されている４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝と中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝のイラストが表紙を飾る。同誌によれば、創刊１０３年の歴史において、日本人同士のカードが表