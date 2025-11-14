ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、2025シーズンにてナショナル・リーグMVP（最優秀選手賞）を受賞したことを記念し、「2025 NL MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」の予約販売が、11月20日（木）から、全国の郵便局および郵便局のネットショップで開始される。【写真】ファン必見！「大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」詳細■活躍シーンをデザイン今回登場する「2025 NL MVP受賞記念 大谷翔平プ