13年ぶりの民放連ドラ出演も話題女優の宮粼あおい(39)が雑誌で見せた?オン眉ビジュアル?に注目が集まっている。女性誌「VERY NaVY」(光文社)編集部が公式インスタグラムを更新し「宮粼あおいさんがNaVYに初登場！纏ったのはパールと愛らしい花々をモチーフにしたTASAKIの人気コレクション『チャンツ』。可憐さとしなやかな強さを併せ持つ?意思ある輝き?、どこか宮粼さんともシンクロするチャンツの魅力を存