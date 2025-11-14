フジマック [東証Ｓ] が11月14日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比5.3％減の21.5億円に減り、通期計画の34.5億円に対する進捗率は62.4％となり、4年平均の63.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.4％増の12.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ