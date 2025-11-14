警視庁・暴力団対策課の警部補の男が、スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏洩した事件で、家宅捜索をした際に男の自宅から現金900万円が見つかっていたことが分かりました。きょう送検されたのは、警視庁・暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）です。神保容疑者は、今年4月と5月、摘発対象の巨大スカウトグループ「ナチュラル」をめぐる事件で、関係先に設置した捜査用カメラの画像数枚を漏洩した疑いがもたれて