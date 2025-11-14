11月13日、安倍晋三元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上徹也被告（45）の第7回公判が行われました。長く伸びた髪を後ろで束ね、眼鏡に黒いシャツ、ベージュ色のズボンで法廷に姿を現した山上被告。その前で、安倍元総理の妻・昭恵さんが書いた上申書が読み上げられました。「ただ夫に生きていてほしかった」昭恵さんの心中は＜安部元首相の妻・昭恵さんの上申書より＞医者から説明を聞くうちに駄目だと悟った夫はおだ