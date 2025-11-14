大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手が14日、東京・渋谷の同局で発表された。『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手が発表出場歌手は紅組と白組で37組、企画で2組。そのうち初出場は10組。紅組はアイナ・ジ・エンド、幾田りら、aespa、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPERの8組が初出場、白組は＆TEAM、M!LKの2組が初出場となる。今回、S