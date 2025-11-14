世界最初の「電子計算機」は、何かという問いの答えは2つある。1つは技術的に見た場合で、それは人口に膾炙したENIAC（1946年）である。もう1つは、米国の司法判断（判例。1973年）であり、ABC（Atanasoff-Berry Computer。1942年）がENIACに先行する計算機械であり、ENIACはABCの技術を利用しており、ABCの延長上にある計算機械であるとした。ENIACの開発者であるエッカートとモークリーが取得した特許は、スペリー社の所有となっ