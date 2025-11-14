フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」やYouTube「貴ちゃんねるず」の演出家として知られるマッコイ斉藤氏が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。とんねるず石橋貴明（64）からの粋な計らいを明かした。ココリコ遠藤章造（53）が木梨憲武が実家に来たトークをすると、斉藤氏は「貴さんも優しい。僕も山形に来ていただいたときに実家の母ちゃんとか兄貴とかに会ってもらって。そう