姉妹漫才師、海原やすよ ともこ（やすよ＝50、ともこ＝53）が13日夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。若かりし頃の体を張ったネタを振り返った。番組では、さや香石井が「極める！エンターテイナーへの道」としてトランポリンに挑戦。5分間、トランポリンを跳躍すると、1キロ走ったのと同等の運動効果があると聞き、ともこは「めっちゃいいやん」とビックリ