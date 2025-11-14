＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK堺正章（79）が99年ソン・フィルトルでの出場以来、26年ぶりの復活となった。「最後にでたのは26年前のソン・フィルトルが最後。そこから音信不通になった」と笑わせると、「もう家で見るもんだろうと思っていた」という。だが、「事務所から今朝連絡があった」とし、「受信料滞納かと思った」と冗談を飛ばした。「昭和は歌が皆さんのものだったが、今は個々の所有物