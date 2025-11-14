米女子ゴルフツアーの「アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン」初日（１３日＝日本時間１４日、フロリダ州ベレアのペリカンＧＣ＝パー７０）、来季シード入りを目指す渋野日向子（２６＝サントリー）は１バーディー、２ボギーと７１のラウンドで１オーバー、５４位発進だった。「ショットもブレている感じもありましたし、パッティングもチャンスがない感じだったので、すごく苦しいラウンドになった」とし、日本ツアー参戦でつかん