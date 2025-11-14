資料金丸座 香川県琴平町は14日、国指定重要文化財・旧金毘羅大芝居「金丸座」の舞台の「せり」の仕掛けが体験できる権利を17日午前9時に販売すると発表しました。 琴平町は、あるやうむ（札幌市）に委託し、地域の特別な体験を販売するプラットフォーム「TOKKEN」のサイトで1日１組限定、50万円で10権利分を販売します。１権利につき最大2人、2025年11月17日から2028年12月27日までの間に3回体験できます。 年