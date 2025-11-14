巨人は１４日、今月２３日開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」を記念して、選手がデザインをプロデュースしたＴシャツを発売すると発表した。２２日から、巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。吉川尚輝内野手、山粼伊織投手、戸郷翔征投手、小林誠司捕手、泉口友汰内