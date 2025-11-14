ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。この日は紅組・白組合わせて３７組、企画２組の計３９組の出場が発表された。この日は白組１７組、紅組２０組で、白組が３組少ない状態だ。例年、１２月に入って追加の発表があるため、今後、大物アーティストの出場が期待される。ソロデビュー５０周年、１１月に日本人最高齢の東京ド