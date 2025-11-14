阪神は１４日、島本浩也投手と日本ハム・伏見寅威捕手の交換トレードが決まったと発表した。島本は通算２０４試合登板のリリーフ左腕で、今季は１６試合で２勝１敗、防御率１・８８。伏見は２０１２年ドラフト３位でオリックスに入団し、２０２２年オフに国内ＦＡ権を行使して日本ハムに移籍した。通算６３３試合に出場して打率２割３分３厘、２１本塁打、１４２打点。再び関西でのプレーが決まった。＜島本浩也＞（しまも