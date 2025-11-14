日本相撲協会は大相撲九州場所6日目の14日、7日目の幕内の取組を発表し、十両の朝乃山（31＝高砂部屋）が時疾風（時津風部屋）と組まれた。朝乃山は左膝を負傷して休場に追い込まれた24年7月の名古屋場所4日目、一山本戦以来の幕内の土俵となる。今場所西十両4枚目に番付を戻している朝乃山は5日目を終えて3勝2敗。