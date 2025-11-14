＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞7人組女性アイドルグループのCANDY TUNEが初出場を決めた。芸能事務所アソビシステムが手がけるアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB．」から23年3月にデビュー。メンバーは福山梨乃（27）、小川奈々子（25）、南なつ（24）、立花琴未（23）、宮野静（23）、村川緋杏（25）、桐原美月（22）の7人。今年は24年4月リリースの「倍倍FIGHT！」がSNSでの拡散をきっ