「互いの主観が一致するところ」を探っていく作業は、セールスにおける値段交渉と似ている（写真：Luce／PIXTA）「論理的に考えたところに“正解”がある」。多くの人が、そう考えているのではないだろうか。しかし、本当に優秀なビジネスパーソンは、むしろ「直感的で、個性的な発想」を大切にしている――。新著『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』では、ベストセラー『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』3部