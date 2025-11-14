14日朝、秋田市添川でハチミツが食い荒らされているのが見つかりました。クマによる食害とみられています。秋田東警察署の調べによりますと14日午前6時ごろ、60代の男性が、自身が管理する秋田市添川字添川沢の敷地を確認したところ、養蜂箱2つが荒らされていてハチミツが食害に遭っているのを見つけました。近くにはクマのものとみられる足跡があり、13日午後5時ごろから14日朝までの間にクマに食い荒らされたとみられています。