¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Suchmos¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ£°æÉ÷¤ò¤Ï¤¸¤áÏÃÂê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂ¿¿ô¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëTAIKING¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÆ£¸¶Áï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖEveryday (feat. Æ£¸¶Áï)¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿·TVCM¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£TAIKI