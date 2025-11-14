新日本建設 [東証Ｐ] が11月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比17.0％増の73.9億円に伸び、通期計画の188億円に対する進捗率は5年平均の34.5％を上回る39.3％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の114億円に減る計算になる。 同時に、今期の年間配当を従来計画