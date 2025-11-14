2025年11月12日、韓国・イーデイリーは、日本政府が観光客急増に伴うオーバーツーリズム（観光公害）対策として、出国時に徴収する国際観光旅客税（出国税）と、外国人向けビザ申請手数料の大幅引き上げを検討していると報じた。日本政府は26年度の税制改正に向け、現在1人1000円の出国税を3000円以上へ引き上げる案を協議中だ。高市早苗首相は自民党総裁選の段階から「出国税を3000円に引き上げたい」と述べている。日本では19年