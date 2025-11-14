大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。King & Princeは6度目の出場となる。【動画】King & Prince「WOW」ティザー映像主なオリコン記録は、CDシングルで史上初の「デビューシングルから17作連続初週売上30万枚超え」。また、最近シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」（2025年8月6日発売）にて、「オリコン週間シン