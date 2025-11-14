Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 枕が合っていないというだけで、朝の目覚めがスッキリしませんよね。首筋に重い感じが残ったり、寝汗でじっとりしたり…。何を隠そう、私も自分に合う枕を探し続けているひとり。ですが、今回「これかもしれない」と思える製品に出会いました。NASAが開発した衝撃吸収素材に活性炭を配合したという「炭眠スミミン」