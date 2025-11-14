日産自動車は14日、ショッピングモール内で車両を展示する店舗「ウォークイン店舗」を倍増させると発表した。今ある13のウォークイン店舗を、2027年度には30店舗以上に増やすことを目指す。道路に面した通常の販売店と異なり、車の販売はせず、代わりに「アンバサダー」が車両の説明をする。一日の来店客数は、路面店と比べて10倍ほどだということで、購入意欲がない顧客とも接点を増やし、ブランドや販売車の認知度を高める狙い。