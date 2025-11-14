ビリー・バンバンの菅原進さん（78）が、脳梗塞を起こしていたことが14日、わかりました。また、転倒により左大腿骨（だいたいこつ）頸部を骨折しているということです。所属事務所によると、菅原さんは4日に自宅リビングで転倒し、救急搬送されたということです。軽い脳梗塞と診断されたものの、意識はあり会話もできているといいます。菅原さんは今後、骨折の治療を進めるということで、事務所を通じて「新年には皆さまの前に元