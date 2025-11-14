ドジャース・大谷翔平選手の新ビジュアル＆新CMが14日、公開されました。2025年2月から株式会社ファミリーマートの「おむすびアンバサダー」に就任している大谷選手。今回新しいCMが同社から公開され、新商品を発表。おむすびを豪快に頬張る様子が紹介されました。CMは前回に続き、記者会見風のスタイルで商品を紹介する内容となっており、メイキングでは何度も新商品のおむすびを頬張ると、おむすびを両手に演技の細かな確認、商