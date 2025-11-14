タレントの辻希美（３８）が１４日、都内で行われた「Ａｍａｚｏｎブラックフライデー」（１１月２４日〜１２月１日）記者発表会に登場した。辻は、アマゾンのヘビーユーザー。「お米やお水などの重い物は定期便で買っている」とした上、「私の住んでいる区域の中で１、２位を争うくらい使っていると自信を持って言える」とニヤり。アマゾンで「ポチポチお買い物をするのが、私の寝る前の楽しみ。毎日のようにアマゾンの箱