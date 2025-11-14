来年3月に卒業予定の大学生の就職内定率は、73.4％で去年より微増しました。厚生労働省などの調査によりますと、来年3月に卒業予定の大学生の就職内定率は、先月1日時点で73.4パーセントで去年の同じ時期と比べ、0.5ポイント上がりました。人手不足によって、売り手市場であることから、これまでよりも内定が得やすくなっているということです。男女別では男子が71.5パーセント、女子が75.8パーセントでした。内定率には、複数内定