Amazonで毎日開催されているタイムセール。あったら便利なレトルト食品も、セール価格で販売されています。 非常時にもおいしく野菜を摂れるレトルトスープが22％オフ 今回のタイムセールでは、カゴメが販売する「野菜たっぷりスープギフト（SO-50）」が22％オフの4,190円（税込）で販売中です。 セット内容は、野菜たっぷりトマトのスープ 、野菜たっぷりカボチャのスープ 、野菜たっぷり豆のスープ 、 野菜たっぷりきの